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Bunu bile yaptılar! Kırmızı ette büyük tehlike: Alırken dikkat edin!

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ve korkunç gerçeği açıkladı..
Bunu bile yaptılar! Kırmızı ette büyük tehlike: Alırken dikkat edin!

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Buca Şirinyer'de kasaplık yapan Ahmet Karakurt vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Şu an sektörde insanlar ucuz et mal etmek için hilelere başvuruyor. Genelde dana kıymaya tavuk taşlığı ve sakatat karıştırılıyor. Karışım olan kıymalar daha çabuk bozuluyor, rengi daha mat oluyor. Lezzeti olmuyor. Etleri karıştırdıklarında baharatla açığı kapatıyorlar, buradan da yüzde yüz dana olmadığı anlaşılabilir" diye konuştu.

Hileli kıyma nasıl anlaşılır?

Çamdibi semtinde et ürünleri satan Yasin Akbıyık ise hileli kıymanın açık renk ve pembe olduğunu belirterek, "Hileli kıymayı ancak evde köfte yapıldığı zaman anlayabilirsiniz. Kıyma çabuk dağılır. Bonfilede ise ete su enjekte ediyorlar. Vatandaşlar dondurulmuş olan bu ürünleri evde ancak kuşbaşı yapıp yemeğin içine koyduklarında, kandırıldıklarını etin gereğinden fazla suyunu salmasıyla anlarlar. Etin rengi kararır. Ağırlığını yüzde 30, yüzde 20 artırırlar. Vatandaşlarımız bu konularda dikkatli olmalı" şeklinde konuştu.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, bilinen firmalardan alışveriş yapmak gerektiğine işaret ederek, "Etiket okumak da önemli. Bu taklit ürünleri yapanların çoğu merdiven altı işletmelerdir. Etiket üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu işletme kayıt ve onay numarasının olması gerekiyor. Numara yoksa Alo 174'ü arayıp, mutlaka bir ihbarda bulunmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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