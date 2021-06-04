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Bunun adı vahşet

İzmir'in Çeşme ilçesinde mahallelinin beslediği 4 yavru köpekten 1'i başı kesik, 2’si ise toprağa gömülü ölü bulundu. Diğer yavru aranırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bunun adı vahşet

İlçeye bağlı Paşalimanı Mahallesi 5419 Sokak'ta oturan vatandaşlar, çarşamba günü çocuk parkı yakınındaki çöp konteynerinin yanında, başı kesik yavru köpek ölüsü buldu. Şoke olan mahalleli, köpeğin mahallede besledikleri 4 köpekten biri olduğunu fark etti. Mahallelinin yaptığı araştırmada, köpeklerden 2’si de başlarına darbe almış toprağa gömülü halde ölü bulundu. Diğer yavru ise tüm aramalara karşın bulunamadı.

Mahallelinin şikayeti üzerine bölgeye gelen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis, kayıp yavru köpeğin bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor.

'KÖPEK YAVRULARINA BUNU YAPAN, İNSANA DA YAPAR'

Mahallede oturan Perin Seven, karşılaştıkları manzaranın kendilerini şoke ettiğini belirterek, "Son birkaç gündür yavru köpekleri göremez olmuştuk. Komşum, köpeklerden birini, kafası kesilmiş halde çöp konteynerinin yanında buldu. Manzara karşısında kanımız dondu. Bunun üzerine hemen diğer yavruları da aramaya koyulduk. Çevredeki bekçiler, 2 yavruyu cansız bulduklarını ve zehirlendikleri düşüncesiyle gömdüklerini söyledi. Yavruları gömüldükleri yerlerden çıkardık, onların da kafalarında darbe vardı, kopmuştu. Burada ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bunu yapan canilerin bulunmasını istiyoruz. Hayvana bunu yapabilen insana da yapar. Köpek yavrularına bunu yapanlara insan diyemiyorum. Çok sevgi ve şefkat dolu hayvanlardı, hala inanamıyorum. Olay hızlıca çözülsün, sorumlular cezalandırılsın ve bu tarz şeyler bir daha yaşanmasın istiyoruz" dedi.

'İNSANLIĞA SIĞDIRAMIYORUZ, AKLIM ALMIYOR'

Mahallede oturan AK Parti İzmir eski İl Başkanı Bülent Delican da karşılaştıkları manzaranın aile olarak kendilerini çok etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç gün önce evimize geldiğimizde çöp konteynerinin orada bizim de beslediğimiz sokak hayvanlarından birinin şişmiş şekilde yattığını gördük. Onu öyle görünce içimiz parçalandı. Bu caniliği yapan ve yapanların en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz. O küçücük köpeklerden ne istediklerini benim aklım almıyor. Küçük kızım da köpeği o şekilde gördü. Hem o hem de biz çok etkilendik. Aslında bu bölge tertemiz insanların olduğu bir yer. Böyle bir olaya ilk kez rastladık ve oldukça şaşkınız. Sokak canlılarını da tüm mahalle sakinleri olarak beslerdik. Hemen her ev o yavru köpekler için dışarıya mama veya yiyecek koyardı. Çocuk parkına gelen çocuklarında sevgisi haline gelmişlerdi. Bunu insanlığa sığdıramıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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