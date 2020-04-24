Burak Derneğinden 'Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat' kampanyası

Burak Derneği, İsrail'in baskısı altında bulunan Filistinlilerin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle daha zor durumda olduklarını belirterek yardım kampanyası başlattı.

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail'in baskısı altında bulunan Filistinlilerin yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını nedeniyle daha zor durumda olduklarını belirterek "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Yenihayat, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid -19 salgınının tüm dünyayı derinden etkilediğini belirterek, abluka ve işgal altında yaşayan Kudüslü Müslümanların ise daha zor durumda olduklarını kaydetti.

Abluka ve işgal sebebiyle ekonomik sıkıntı ve çaresizlik içerisindeki Kudüslü Müslümanların salgın döneminde daha savunmasız olduğunu bildiren Yenihayat, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgında bile Müslüman halka uyguladığı şiddet politikalarından vazgeçmeyen İsrail, Kudüslü Müslümanları en temel insan haklarından dahi mahrum bırakmaktadır. Dolayısıyla süregelen İsrail zulümlerine koronavirüs salgınının da eklenmesi, Kudüs halkı için şartları daha da ağırlaştırmıştır. Buna karşın her türlü zorluğa göğüs geren Müslümanlar, Kudüs'ü Yahudi işgaline terk etmeyerek, İslam aleminin onuru, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı savunma kararlılığını da büyük bir özveri ile devam ettirmektedir."

Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik çalışmalar yürüten Burak Derneğinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kudüslüler için iftar, sahur, kumanya, bayramlık gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yenihayat, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mescid-i Aksa'nın kapalı olması nedeniyle yardımları evlere ve yetimhanelere paket ve kolilerle ulaştıracaklarını belirtti.

Bu yıl "Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat" kampanyası başlattıklarını aktaran Yenihayat, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında başta yetimler olmak üzere, Kudüslü ihtiyaç sahibi Müslümanların iftar, sahur, kumanya gibi birçok ihtiyaçları karşılanacak. Yapılacak yardımlarla İslam aleminin duasının yanında maddi desteğini de hisseden Kudüs halkı, moral bularak Kudüs direnişini sürdürebilecektir. Kardeşlik sorumluluğuyla herkesi sıkıntılı günler geçiren Kudüs halkına sahip çıkmaya ve kampanyamıza davet ediyoruz."