Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferle ilgili konuştu. Elmas taraftara müjdeyi vererek, Kerem ile yeni sözleşme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

"Kerem ile prensipte anlaştık"

Transferle ilgili olarak konuşan Elmas, “Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda prensipte anlaştık. 2027 yılına dek sözleşme imzalayacağız. İki tarafta her hangi bir çıkış maddesi olmayacağı yönünde hem fikir. Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz” dedi.

"Bir mektupla Mostafa Mohamed'in bonservisini alabiliriz"

El Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour’un “FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mostafa Mohamed'in değeri 20 milyon euro” sözleriyle ilgili olarak da, ”Mostafa Mohamed ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakmayın. Bir mektupla bonservisini alabiliriz. Biraz daha vaktimiz var. Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var, bir mektuba bakar” sözleriyle iddiaları yalanladı.

"Gedson Fernandes için teklif yapacağız"

Elmas, eski futbolcuları Gedson Fernandes'i devre arasında yeniden kadrolarına katmak istediklerini, gerçekleşmezse orta sahaya başka transfer yapacaklarını söyledi.

Yaptıkları transferderden son derece memnun olduklarını söyleyen Elmas, “Bazı oyuncularımız takıma çok çabuk uyum gösterdi. Değerini bulan her oyuncu gitmek isterse yollarımızı ayırabiliriz. Hedefimiz Galatasaray'ın borcunu düşürmek. Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz. Takımımızın potansiyelini sürekli hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

5 senelik plan yapan Türkiye'deki tek takım olduklarını savunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “Bu neden ile doğru kararları vermek için acele etmeyeceğiz. Gelirlerimizi yüzde elli oranında büyüteceğiz. Derbi maçında tarihimizdeki en büyük hasılat rekorunu kırdık. Kemerburgaz ve daha bir çok projelerimizle geleceğiz” açıklamalarını yaptı.