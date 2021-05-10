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Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, seçimi 29 Mayıs'tan ileri bir tarihe erteleyen sarı-kırımızılı yönetime ikinci kez noter aracılığıyla ihtarname gönderdi.
Burak Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacak

"Yaklaşık iki yıldır Galatasaray'ın doğru yönetilebilmesi için ekibimizle birlikte çalışıyoruz.

Bu süreçte, istisnasız bütün kurullarımızda çalışacak ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getirecek çalışma arkadaşlarımızı sizin takdirlerinize sunduk. Galatasaray ile ilgili projelerimizi kamuoyuna açıkladık.

Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil, sosyalleşme süreci, değer yargıları ve kültürüyle 30 milyon taraftarı olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Kimse Galatarasay'ın yarınlarını, umutlarını ve geleceğini karartamaz. Hiçbir Galatasaraylı buna müsaade etmez. Türkiye'nin en köklü kurumu olan bu kulübün vicdanı kıymetli Galatasaraylılardır. Genel kurulun iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Biz de hukuk devletinin gereği olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyelerine ve denetim kuruluna ikinci defa noter marifetiyle ihtarnamemizi keşide ettik. Galatasaray'ın mevcut yönetim kurulunun kanuna ve tüzüğe açıkça aykırı olan bu karardan rücu etmesini talep ediyoruz. Aksi halde en kısa sürede yönetim kurulunun açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararına karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacağız. Kıymetli Galatasaraylılar hiç merak etmesin. Biz bütün Galatasaraylılar adına hak arama özgürlüğümüzü kullanıp, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Birlikte çok şey başaracağız, güzel günler yakın..."

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