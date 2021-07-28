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Burak Elmas'tan Federasyona sitem!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
Burak Elmas'tan Federasyona sitem!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türk futbolunda ciddi bir kaos yaşanmakta. Bunu yabancı sınırı ya da pandemiye indirgeyemeyiz. Süregelen çözülememiş birçok kronik problem var."

"Bugün aramızda olan kulüplerden adaletten yana şikayeti olmayan yok. Hatta federasyonda olan bazı arkadaşlarımız da aynı şekilde. Federasyonun futbolu idare etmesini değil, yönetmesini istiyoruz. Bizler adına yönetmesini istiyoruz."

"Sorunları çözmek için ilk önce sorunların sebepleri doğru teşhis etmek lazım. Bu formüle biz her zaman destek olacağız."

Genel kurulda konuşan Galatasaray başkan yardımcısı Rezan Epözdemir şunları söyledi: 

"Hukuk kurulları en fazla tartışılan kurum oldular"

"TFF'nin hukuk kurulları, verdiği kararlarla en fazla tartışılan kurumlar oldular. Biz Galatasaray olarak bu kurullardan çok çektik. TFF hukuk kurullarının adil olmadığı ve adil görünmediği, herkesin ortak fikri."

"AİHM'in aldığı karar, 'Bu kurullar bağımsız değil. Bu kurulları bağımsız hale getirin yoksa ceza vermeye devam ederiz.' diyor."

"Bazen adil olmak kadar, adil görünmek de önemlidir. Bu kurumlar, adil görüntü çizmiyorlar."

"Olumsuz karar gelirse Tahkim Kurulu'na gideceğiz"

"Oğulcan için biz yönetim kuruluna başvurumuzu yaptık ama 2 haftadır başvurumuza karar verilmedi. Olumsuz karar gelirse Tahkim Kurulu'na gideceğiz, olumlu karar gelirse sorun yok."

Berkan Kutlu transferi hakkında konuşan Epözdemir "Nasipse olur" ifadelerini kullandı.

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