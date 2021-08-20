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Burak Elmas'tan Marcao ve Oğulcan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSTV'deki Gündem Özel programında açıklamalarda bulundu.
Burak Elmas'tan Marcao ve Oğulcan açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunuyor.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Oğulcan olayı sadece Rizespor ile Galatasaray arasındaki durum değil, Galatasaray'a diz çöktürmeye çalışılan, en son da oyuncusuna verilen cezayla tehdit etmeye kadar varan bir durum. Galatasaray'a karşı başlatılmış bir mücadele, Galatasaray'a diz çöktürme çabası var.

Rizespor'da yeni bir yönetim geldi. Sayın Tahir Kıran'a camiadan büyük bir baskı var. Rizespor'la ilişkimizi normalleştirmeye çalışıyoruz. Bazı isimler bunu kan davası haline getirmişler. Bu baskıyı da Rizespor'a baskı yapıyorlar. Görüşmelerimiz bir aşamaya geldi. Kişilere bir suç duyurusunda bulunduk. Bir şekilde bazı oyuncuları kiralık ve bonservisiyle Rizespor'a verdik. Burada amacımız oyuncumuzu biran önce sahaya döndürmek.

Bize bir takım duyumlar gelmeye başladı. Çarşamba günü elimize son bir protokol geldi. Rizespor'un avukatından bize gelen protokolden bize perşembe gününe kadar imzalanması gerektiği bilgisi geliyor ama cuma günü de imzalanabilir.

Sözleşmedeki bir madde bizi şaşırttı. Rizespor'la karşılıklı davamız var. Tahkim Kurulu aleyhine yaptığımız davalardan feragat yapmamız istendi. Federasyon ve Tahkim Kurulu da işin içinde.

Biz hiçbir olayı kişiselleştirmedik. Biz göreve geldikten sonra iyi niyetli çabamızla Türk futbolcu için çözüm odaklı olacağımızı belli ettik. Galatasaray'a karşı içeride bir lobi var. Bana kalırsa suç örgütü. Burada ilk kesilen ceza Galatasaray'dan alınmak istenen bir haraçtır. Kaynak aktarma cezasıdır.

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