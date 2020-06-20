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Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübünün kongre üyesi oldu

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.
Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübünün kongre üyesi oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi.

Başkan Çebi'nin, Burak Yılmaz'a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

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