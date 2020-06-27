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Burak Yılmaz Beşiktaş'taki en golcü dönemini yaşıyor

Beşiktaş'taki 1,5 yıllık ilk döneminde 7 gol kaydeden Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayı giymeye başladığı ikinci döneminde 25 kez gol sevinci yaşadı.
Burak Yılmaz Beşiktaş'taki en golcü dönemini yaşıyor

Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda en fazla gol attığı sezonu geçiriyor.

Kovid-19 pandemisi ile lige verilen aranın sona ermesi ve kart cezasının son bulmasının ardından 28. haftadaki Yukatel Denizlispor maçıyla yeniden siyah-beyazlı formayla sahalara dönen Burak Yılmaz, attığı ve attırdığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İkisi yarımşar sezon olmak üzere iki dönemde toplam 3 sezon forma giydiği Beşiktaş'ta ilk döneminin aksine adından sıkça söz ettiren tecrübeli oyuncu, takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da siyah-beyazlı takımın kazandığı galibiyetlerde adından söz ettiren isimlerin başında geldi. 

İlk sezonunda 6 gol attı
2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan siyah-beyazlı kulübe transfer olan Burak Yılmaz, ilk yılında siyah-beyazlı forma ile 7'si Türkiye Kupası maçı olmak üzere 37 karşılaşmada görev yaptı.

Ligde 5, kupada 1 gol kaydeden milli futbolcu, Beşiktaş'taki ilk sezonunu toplam 6 golle noktaladı.

Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta sadece yarım dönem forma giyen ve beklentileri karşılayamadığı için Manisaspor'a gönderilen Burak Yılmaz, 2007-2008 sezonunun siyah-beyazlı yarım döneminde lig, kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 maçta forma giydi ve 9 lig müsabakasında sadece 1 gol kaydetti. Burak Yılmaz'ın ilk yarıdaki bu performansının ardından devre arasında siyah-beyazlı kulüple yolları ayrıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Çin takımı Beijing Guoan'da oynayan Burak Yılmaz, ikinci Trabzonspor macerasının devam ettiği 2018-2019 sezonunun devre arasında yeniden Beşiktaş'ın yolunu tuttu. 

Beşiktaş'ta en golcü sezonunu yaşıyor 
Beşiktaş'taki ikinci döneminin başlangıcı olan 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında siyah-beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan tecrübeli forvet, bu dönemde sarı kart cezası ve sakatlık nedeniyle 2 mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Burak Yılmaz, Beşiktaş kariyerinin bu bölümünde 15 maçta 11 gol kaydetti.

Beşiktaş'taki ikinci dönemini oldukça verimli geçiren deneyimli oyuncu, bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlı kulüpteki en golcü günlerini yaşamaya başladı.

Sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve şimdiye kadar toplamda 7 maçta görev yapamayan Burak Yılmaz, oynadığı 22 lig maçında rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü sezonunu geçiren milli futbolcu, Beşiktaş'taki 1,5 sezonluk ikinci döneminde toplam 25 gol kaydetti.

Tecrübeli forvet bu sezon Türkiye Kupası'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı.

Gol paslarında da dikkati çekiyor
Kalan haftalarda ligi üst sıralarda bitirmek için mücadele eden Beşiktaş'ın en önemli silahı olarak dikkati çeken Burak Yılmaz, attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuşturdu.

Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan Yukatel Denizlispor ve dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçlarında ikişer kez takım arkadaşlarını gole götüren pasları verdi.

Beşiktaş'ta takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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