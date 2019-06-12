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Burcu Çetinkaya boşandı

Geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkaran ralli pilotu Çetinkaya, Mehmet Fatih Bucak'la olan evliliğini sonlandırdı.
Burcu Çetinkaya boşandı

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, 6 yıl önce Şanlıurfa'da Fatih Mehmet Bucak evlenerek Şanlıurfa'ya yerleşti.

Burcu Çetinkaya, evlenmesiyle birlikte tesettüre girdi.

Ancak Çetinkaya, geçtiğimiz aylarda başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

"GÜCÜM YETMEDİ"

Çetinkaya Instagram hesabı üzerinden saçları açık at binerken bir videosunu paylaştı. Çetinkaya, "Başörtüsüyle devam edebilmeyi çok isterdim ama gücüm yetmedi" dedi.

Burcu Çetinkaya geçtiğimiz günlerde de Bucak soyismini Instagram hesabından kaldırmıştı.

Mehmet Fatih Bucak ile Burcu Çetinkaya'nın boşandığı ortaya çıktı.

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