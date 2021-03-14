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Burdur’da 50 dönüm sazlık yandı

BURDUR'da akşam saatlerinde sazlık alanda çıkan yangında 50 dönüm zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına köylüler de traktör ve tankerlerle destek verdi.
Burdur’da 50 dönüm sazlık yandı

Yarıköy, Aşağı Müslümler ve Düğer köyü arasındaki Yukarıöz mevkisinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle müdahale edildi. İtfaiye araçlarının giremediği alana köylüler traktörleri ve tankerleriyle su taşırken, yakında bulunan bir iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alanın bataklık ve engebeli olması itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Büyük bir alanda etkili olan yangının ekili tarlalara ulaşmaması için seferber olundu. Uzun çabaların ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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