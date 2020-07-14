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Burdur'da 76 parça ev eşyası çalan 2 kardeş tutuklandı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde, bir evden 76 parça ev eşyası çalan Mevlüt (30) ve Osman Taşan (26) kardeşler, Bucak ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
Burdur'da 76 parça ev eşyası çalan 2 kardeş tutuklandı

Ağlasun'da, 4 Temmuz günü M.Ç.A'nın evinden 6 metre halı, bakır kaplar, hamur teknesi, biblo, tencere, şamdan ve süs eşyalarından oluşan 76 parça eşya çalan Mevlüt ve Osman Taşan kardeşler, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ağlasun Emniyet Amirliği ekiplerinin ortaklaşa takibi sonucu Bucak ilçesinde yakalandı. Çalınan eşyaların Bucak'ta bir antika dükkanına satıldığını tespit eden ekipler, eşyalara el koydu. Antik malzemelerin satıldığı dükkanın sahibi Ş.E. de gözaltına alındı. Ş.E., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Polisteki sorgularında suçlarını itiraf eden Taşan kardeşler, Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Mevlüt ve Osman Taşan, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ele geçirilen 76 parça eşya ise M.Ç.A.'ya teslim edildi.

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