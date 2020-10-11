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Burdur'da 8 sokak hayvanının öldürüldüğü iddiası 

Burdur Hayvan Dostları Derneği (BURHAYDOS) yetkilileri, Karamanlı ilçesinde 7 köpek ve bir kedinin zehirlenerek ve kesici aletle yaralanarak öldürüldüğünü belirterek, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
Burdur'da 8 sokak hayvanının öldürüldüğü iddiası 

BURHAYDOS Başkanı Aysel Turan, Karamanlı'daki gönüllü hayvanseverler aracılığı ile öğrendikleri olayda, 7 köpek ve bir kedinin zehirlenerek ve kesici aletle yaralanarak öldürüldüğünü belirtti. Haberdar olur olmaz ilgili kurumlarla temasa geçtiklerini söyleyen Turan, "Karamanlı ilçesinde sokak hayvanlarına bakılmadığı, bu hayvanların orada yaşamasının çok zor olduğu, vatandaşların duyarsız olduğu yönünde sık sık şikayetler alıyoruz. İlçelerimizden Bucak, Tefenni ve Karamanlı'dan bu yönde çok şikayet alıyoruz. Bu durum bizi çok üzüyor" dedi.

Karamanlı'daki öğretmenin kendisine ulaşarak öldürülen sokak hayvanlarının fotoğraflarını gönderdiğini belirten Turan, "Olayın gece olduğunu söyledi. Kedilerin bile zehirlenip öldüğünü, bazı hayvanların kesici bir aletle öldürüldüğünü söyledi. Biz hemen bu durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bildirdik. Kendilerinin ilgilendiklerini, pazartesi günü olayla ilgili çalışma yapacaklarını belirttiler" diye konuştu.

‘HAYVAN AVINA ÇIKMIŞLAR’

Köpeklerin Karamanlı ilçesinin her yerinde öldürüldüğünü aktaran Turan, "Bildiğiniz hayvan avına çıkmışlar. Bu çok büyük bir suçtur. Bu durum oradaki insanlar için de, oradaki insanların evcil hayvanları için de tehdittir. Biz Karamanlı'daki arkadaşlarımızı yönlendirdik, onlar suç duyurusunda bulunacak. Biz de dernek olarak suç duyurusunda bulunacağız. Sosyal medyada öldürülen köpeklerin fotoğrafları paylaşılınca birçok vatandaşımız Karamanlı Belediyesi'ne ve emniyetine ulaştı. İlçenin içine gelip, resmen hayvanları öldürmüşler" dedi.

‘PARA CEZASI İLE KURTULUYORLAR’

Turan, dernek olarak olayın takipçisi olduklarını, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için MOBESE kameralarından görüntülerin isteneceğini de kaydetti. Bu tür suçların Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırıldığını söyleyen Turan, "Bunun Kabahatler Kanunu kapsamından çıkarılıp, ceza kapsamına alınması gerekiyor. Kabahatler Kanunu'ndan dolayı sadece para cezası ile kurtuldukları için bu işler devamlı oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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