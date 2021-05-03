  • BIST 1.398
  • Altın 475,967
  • Dolar 8,3192
  • Euro 10,0051
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan otizmli Kerim Can Güney’in (10) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor

Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde dün saat 11.30 sıralarında ailesiyle ormanlık alandaki tarlaya giden otizmli Kerim Can Güney ortadan kayboldu. Bir süre Kerim Can’ı arayan ailesi izine rastlayamayınca kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, AKUT, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kerim Can Güney’in bulunması için arama çalışması başlatan ekipleri yaklaşık 200 köylü de destek verdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'le Asmabağ köyüne giderek arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:22
  • Malezyalı kuruluşlar, Uygur Türklerinin yaşadıklarına dikkati çekmek için Uygur ekmeği dağıttı03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:05
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:59
  • THY'nin Vancouver seferleri başladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:58
  • Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
  • İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin yeni soruları yanıtladı03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
  • Evde ve kahvede kumar oynayan 18 kişiye ceza 02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • Eskişehir’de marketlerde gıda ve temizlik ürünleri dışında satışa yasak02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
  • TCG Gediz fırkateyninde 'Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' yapıldı02 Mayıs 2021 Pazar 16:16
  • Burdur'da 3.5 büyüklüğünde deprem02 Mayıs 2021 Pazar 16:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti