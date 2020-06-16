Burdur'da korkutan deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Burdur merkezde saat 22:18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.3 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Burdur merkezde saat 22:18'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.3 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
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