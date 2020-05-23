Burdur'da taziye ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı

Burdur'da şimdiye kadar koronavirüse (corona virüs) yakalanan 54 kişiden 51'in sağlığına kavuştuğu açıklandı. Vali Hasan Şıldak 'Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka, bir taziye ziyaretinden kaynaklandı.

Burdur Valisi, Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, salgında iki aylık bir süreyi geride bıraktıklarını söyledi.

İl genelinde şu ana kadar 54 vaka görüldüğünü anlatan Şıldak, kronik rahatsızlığı bulunan 2 kişinin vefat ettiğini bildirdi.

"30 VATANDAŞIMIZ TAZİYE ZİYARETİNDE HASTALIK KAPTI"

Şıldak, hastalardan 51'inin iyileştiğini belirterek, şöyle konuştu: "Sadece bir hastamızın tedavisi devam ediyor, durumu iyiye gidiyor. Aldığımız her türlü tedbirin ayrı ayrı işe yaradığını gördük. Çeltik ilçesinde ortaya çıkan 30 vaka bir taziye ziyaretinden kaynaklandı. Tam 30 vatandaşımız burada maalesef hastalığa yakalanmış oldu.

"TARIMSAL FAALİYETLER İZİN VERDİK"

Bundan dolayı ilçemizde çok sıkı bir karantina tedbiri uyguladık. Bu tedbiri uygulamamış olsaydık yayılım yükselebilir, başka yerleşim yerlerine de sıçrama olabilirdi. Allah'a şükür böyle bir şeyi yaşamadık, insanlarımız da sabır gösterdi. Karantinadaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Vefa gruplarımızla temin ettik, tarımsal faaliyetlerine izin verdik, kimsenin bir mağduriyeti oluşmadı."

Ramazan Bayramı ile ilgili de uyarıda bulunan Şıldak, komşular arasında, apartman içlerinde bile bayramlaşma faaliyetinin olmaması gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de Van'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde gerçekleşen taziye ziyaretleri sırasında birçok kişi koronavirüse yakalanmıştı.