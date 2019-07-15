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Burdur'da yeni bir kelebek türü bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Orakkanadı adlı kelebek türü Burdur'da ilk kez tespit edildi.
Burdur'da yeni bir kelebek türü bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince Burdur'da yapılan arazi çalışmaları sırasında ilde ilk kez görülen bir kelebek türüne rastlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğünce, ülkenin biyolojik çeşitliliğinin kayıt altına alınması sürdürülüyor.

Bu çerçevede Burdur'da yapılan arazi çalışmaları sırasında ilde ilk kez görülen bir kelebek türüne rastlandı. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülebilen Anadolu Orakkanadı adlı kelebek türü Burdur'da ilk kez tespit edildi.

Ekiplerce görüntülenen kelebek türüyle birlikte Burdur'da yaşadığı bilinen kelebek türü sayısı 129'a ulaştı.

Açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü, kentte kuş, kelebek gözlemciliği ve fotoğrafçılığını yaygınlaştırarak ülke çapındaki doğaseverleri Burdur'da buluşturmak için her yıl etkinlikler yaparak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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