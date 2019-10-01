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Burhan Kuzu: Zam haberleri üzerinden algı operasyonu yapılıyor

AK Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu, elektriğe yapılan yüzde 14.9'luk zamla ilgili eleştirilere tepki göstererek "Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor" dedi.
Burhan Kuzu: Zam haberleri üzerinden algı operasyonu yapılıyor

AK Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu, elektriğe yapılan yüzde 14.9'luk zamla ilgili eleştirilere tepki göstererek "Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor" dedi. 

Prof. Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Birileri zam haberleri üzerinden bilinçli olarak algı operasyonu yapıyor.

Zamdan hiç kimse memnun olmaz.

Ancak, ekonomide ciddi bir değişim ve toparlanma içerisindeyiz.

Türkiye, koalisyon dönemlerinde ne zamlar gördü. Elektrik yerine gaz lambası yakan vatandaşlarımız vardı."

 

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