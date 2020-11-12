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Burhaniye’de zeytin, üreticinin yüzünü güldürdü

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde hasadına başlanan, iriliğine göre 5 ila 13.80 TL arasında alıcı bulan Gemlik zeytini, üreticinin yüzünü güldürdü.
Burhaniye’de zeytin, üreticinin yüzünü güldürdü

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yeşil çizik zeytin hasadına başlandı. Yörede kurulan eleklerde de yeşil zeytin ve Gemlik zeytini alımı başladı. Gemlik zeytini, iriliğine göre 5 ile 13.80 TL arasında alıcı bulurken, yeşil zeytin ise 3 ile 7 lira arasında değişen fiyatlarla satın alınıyor. Zeytinin iyi para etmesi de yüzleri güldürdü.

Gemlik zeytinin veriminden memnun olduklarını söyleyen Kadir Çetinkaya, “Köyümüzde zeytincik gayet iyi gidiyor. Gemlik zeytini gerçek manada çok güzel. Herkes Gemlik zeytinine heves edip yetiştirmeye gayret etmeli. Bu memlekette Gemlik zeytini değer kazanıyor. Onun için diyorum ki memleket insanı Gemlik zeytinine önem vermeli” dedi.

Mehmet Emin Alcan ise, “Tarım Kredi Kooperatifi'nin fiyatları diğer eleklere göre, serbest piyasaya göre daha farklı. Daha iyi. Bu sene Tarım Kredi Kooperatifi'nin Börezli köyüne açtığı elek sayesinde hem yağlıkta, hem de Gemlik'te daha iyi fiyat bulma şansımız oldu. Bu zor şartlarda bize yardımcı oldu. Yüzümüzü güldürdü. Yardımcı oldu. Kooperatifin diğer ürünlerde de başka alanlarda da bu şekilde değerlendirmesini ve çiftçiye destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifi adına zeytin alımı yapan Berkan Sözaltın da, “Gemlik zeytini fiyatlarımız güzel. İriliğine göre 14 liradan başlıyor. 13 lira, 11 lira, 9 lira, 7 lira, 5 lira diye böyle gidiyor. Herkes memnun. Bu sene üründe biraz kızarma sorunu var. Siyahlaşma sorunu var. Kırmızı mallar bir türlü dönmüyor. Havadan mıdır nedir. Ama gene de herkes memnun” diye konuştu.

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