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Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim için gönderilen tabletler, öğrencilere dağıtıldı.
Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci

Mili Eğitim Bakanlığı'nca ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde kullanmaları amacıyla gönderilen tabletlerin dağıtımı sürüyor. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu’nda düzenlenen tören ile 59 öğrenciye tablet dağıttı.

Öğrencilere başarı dileyen Kaymakam Memiş, “Bakanlığımızın gönderdiği 59 tabletin yanı sıra Burhaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Burhaniye Belediye Başkanlığı, Burhaniye Eğitim Faaliyetlerini Destekleme Derneği, Burhaniye Eğitime Destek ve Dayanışma Derneği tarafından hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimize toplam 310 adet tablet dağıtılmıştır. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

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