  • BIST 101.110
  • Altın 385,224
  • Dolar 7,0252
  • Euro 7,6871
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 9 °C
»

Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Burkina Faso ve Gine'den getirilen 122 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için İzmir'in Bornova ve Buca ilçesindeki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na iniş yapan 122 Türk vatandaşı, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekiplerince dezenfekte edilen bavullarını almak için alana indi.

Buradan otobüslere sosyal mesafeye uygun şekilde alınan vatandaşlar, ekiplerce alınan güvenlik önlemleri altında İzmir Buca Hanzade Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurtlara ellerinde Türk bayraklarıyla giren vatandaşlar, tekrar ateşleri ölçülerek kayıtları yapıldıktan sonra kendileri için belirlenen odalara yerleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla maske kodu alınabilecek04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:27
  • Burkina Faso ve Gine'den gelen 122 Türk vatandaşı İzmir'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:27
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:25
  • Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:12
  • ABD İç Güvenlik Bakanlığından 'Çin'in Kovid-19 salgınını kasten sakladığı' iddiası04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:10
  • Libya ordusunun Hafter milislerine yönelik operasyonları sürüyor04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:07
  • TCDD Taşımacılık AŞ 698 vagonun bakımı için hizmet alımı yapacak04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:00
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar04 Mayıs 2020 Pazartesi 08:30
  • Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç04 Mayıs 2020 Pazartesi 04:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti