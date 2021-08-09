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Burkina Faso ve Mali'de terör saldırısı: 60 ölü

Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi, 7 asker kayboldu. Mali'de de düzenlenen saldırıda 48 kişi yaşamını yitirdi.
Burkina Faso ve Mali'de terör saldırısı: 60 ölü

İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri konvoyun, Toeni ilçesinden geçişi sırasında Boucle de Mouhoun mevkisinde saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda 12 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı ve 7 askerden de haber alınamadığı belirtildi.

12 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

İletişim Bakanı Ousseni Tamboura, hükümetin olayı şiddetle kınadığını vurgulayarak bölge halkını güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaya davet etti.

Ülkede 4 Ağustos'ta Nijer sınırına yakın Markoye mevkisinde düzenlenen çifte saldırıda 15 asker yaşamını yitirmişti.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

MALİ'DE 48 KİŞİ ÖLDÜ

Ansongo Vali Yardımcısı Oumar Kida, Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köyün silahlı terörist gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alındığını açıkladı.

Ouatagouna Belediye Başkan Yardımcısı Mahamane Bacala da Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını vurgulayarak ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

3 ÜLKE SINIRINDA SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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