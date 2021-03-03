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Burkina Faso’daki muhtaçlara can suyu oldular

Cansuyu Derneği Burkina Faso’nun kurak bölgelerinde 20 tane su kuyusu açarak on binlerce mazlumun hizmetine sundu. 
Burkina Faso’daki muhtaçlara can suyu oldular

‘Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır’ sloganı ile yıllardır dünyanın dört bir yanındaki faaliyetlerini titizlikle sürdüren Cansuyu Derneği; açlık, susuzluk, kuraklık, savaş ve doğal afetler başta olmak üzere 24 farklı alandaki insani yardım çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. 

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En önemli faaliyetlerinden birisi olan ‘Su Kuyusu Projesi’ ile mazlumların temiz su ihtiyacını karşılayan Cansuyu, Batı Afrika Ülkesi olan Burkina Faso’da 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirerek bölge halkının hizmetine sundu. Başkent Vagadugu’ya 100 km uzaklıkta olan Kokologho şehrinin kurak köylerinde açılan su kuyuları on binlerce mazlumun yüzünde tebessüme dönüştü.  

Bu çalışma ile yılın büyük bölümü yağış almayan ve şiddetli su ihtiyacının olduğu kurak bölgelerde yaşayan halkın temiz, içme su ihtiyacını karşılayan dernek, diğer taraftan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine destek olurken, bölgedeki kirli su kaynaklı bulaşıcı hastalıklarından önüne geçmiş oluyor. 

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10 binden fazla muhtaca gıda kolileri ve kurban etleri dağıtıldı. 
Bölgedeki muhtaçlar için gıda dağıtımları da gerçekleştiren Cansuyu Burkina Faso ekibi, içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda kolileri ile Cansuyu’na vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının etlerini de bölgedeki 10 binden fazla muhtaca ulaştırdı.

“Kültürümüzü Afrika’da yaşatıyoruz”
Gerçekleştirilen Organizasyon ve bölge hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Yardım Koordinatörü Bilal Değirmenci, Burkina Faso’nun Afrika’daki en kurak ülkelerden biri olduğunu ve ülkeye yılın yaklaşık 10 ayında yağmur yağmadığını belirtti. Değirmenci: “Yılın sadece 2 ayı yağış alan Burkina Faso’da yağış sezonunun ardından kirli birikinti sularda kısa zamanda kuruyor. Bu kavurucu sıcaklık ve kuraklıkta, insanların su olmadan yaşamlarını idame ettirebilmeleri oldukça zorlaşıyor. Ulaşabildikleri kirli ve sağlıksız sular için de her gün kilometrelerce yol yürümek durumunda kalıyorlar.” dedi.

Cansuyu Derneği’nin bölgede açtığı su kuyuları ile nasıl bir ihtiyacın karşılandığını anlatan Değirmenci: “Burkina Faso’daki on binlerce mazlum ve muhtaç kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için açtığımız su kuyuları, hem sürekli kullanabilecekleri sağlıklı ve temiz su ihtiyacını karşılıyor ve kirli su kaynaklı bulaşıcı hastalıkların önüne geçmiş oluyor, hem de bölgedeki tarımsal ve hayvansal faaliyetlerinin gelişmesine vesile oluyor. Aziz milletimiz ve kadim kültürümüz, gittiği her yere ya bir çeşme ya bir kuyu ya da bir şadırvan inşa eder. Biz de Cansuyu olarak hayırsever bağışlarımızın desteği ile, binlerce kilometre uzağa giderek bu kültürü mazlum coğrafyalarda yaşatmaya çalışıyoruz. Hayırsever insanımızın bağışlarını ve selamlarını buradaki kardeşlerimize ulaştırarak, bağışçıların sevap hanelerine bu sadaka-i cariyelerin yıllarca yazılmasına vesile oluyoruz. Ayrıca 10 binden fazla muhtaç kardeşimiz için bizlere emanet edilen gıda paketleri ve vekaletlerini aldığımız adak, akika ve şükür kurbanlarının etlerini dağıtarak bölgedeki sofralarına misafir olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de bölgedeki faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.

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