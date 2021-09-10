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'Burnu akan çocuk koronavirüs olabilir' 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklarda görülen koronavirüs vakalarının klinik tablolarında farklılıklar olduğunu söyledi.
'Burnu akan çocuk koronavirüs olabilir' 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, vakaların büyük çoğunluğunda koronavirüsün belirti göstermeden hastalık yaptığını belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu sadece çocuklara özgü değil, yetişkinler de öyle. Açıkçası, yetişkinlerde yüzde 85'i, çocuklarda yüzde 90'ı belirtisiz geçiriyor. Bu bir taraftan iyi bir şey; ama bir taraftan da tanı koymayınca tedbir almayı zorlaştıran bir olay. Çünkü düşman nerede bilmiyorsunuz. Bir otobüse biniyorsunuz, orada virüs pozitif biri oluyor; ama o insan farkında değil. Ateşi yok, şikayeti yok, maskesini de doğru düzgün takmıyor, bütün otobüsü enfekte ediyor. Bu tamamen koronavirüse özel bir durum. Gripte böyle bir durum yoktur, gripte virüsü alanın belirtileri olur, SARS'ta da belirtisiz virüs pozitifler yoktu. Koronavirüste maalesef bu daha zor. Düşman var etrafınızda, siz bunun sadece 10 kişiden birini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla mücadele etmek hiç kolay değil. Bu yüzden de tedbirler daha çok alınmalı, 'aşı bu işi halledecek' diye yanlış bir öngörüde bulunulmamalı. Aşılar en etkili koruma yöntemi; ama aşı etkisini toplumda yüzde 80 aşılama olunca gösterir. Kısa süre içinde vakaları azaltmanın tek yolu alınacak tedbirler ve kısıtlamalardır" dedi.

'ÇOCUKLARDA KLİNİK SEYİRDE FARKLILIKLAR VAR'

Prof. Dr. Ceyhan, çocuklarda klinik seyirde farklılıklar görüldüğünü belirterek, "Alfa varyantından daha farklı geliyor. Delta varyantı, çok belirgin olmayan, soğuk algınlığı tablosu ile geliyor. Örneğin çocuk ateşi bile yok, sadece biraz öksürüyor, hapşırıyor, test yapıyorsunuz pozitif çıkıyor. Eskiden ateşin, baş, vücut ağrısının, tat alma duyusunun bozukluğunun ön planda olduğu bir tablo varken, şimdi daha çok bir soğuk algınlığı tablosu ön planda. Bu da Delta varyantının klinikte yaptığı bir değişiklik. Aileler, burnu akan bir çocuğu koronavirüs olmayabilir, şu anda burun akıntısı yapan diğer virüsler de artmaya başladı; ama teorik olarak 'bu çocukta koronavirüs olabilir' diye düşünmeleri lazım. Emin olana kadar okula göndermemeleri lazım, bir sağlık merkezinde karar verilmesi lazım" ifadesini kullandı.

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