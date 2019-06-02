Bürokratlarla iftar yemeği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İlçede görev yapan bürokrat, yönetici, parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile iftar programında bir araya geldi.

Estergon Kalesinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Doğan, CHP İlçe Başkanı Kubilay Özkay, İYİ Parti İlçe Başkanı Adnan Kahraman, üniversite yöneticileri, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı.

Kadir gecesini tebrik ederek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gönül yapmak ve güzel eserler bırakmak için el birliği ile çalışacağız. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde her şeyin üstesinden gelecek, şehrimiz için her fikri önemseyecek, uygulama gayreti içinde olacağız” dedi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Keçiören’in marka değerini güçlendirmek için çok çalışacaklarını vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören hepimizin, buradaki tüm yöneticilerimiz, demokrasinin ayağı, çatısı, kapısı olan muhtarlarımız ve tabi ki vatandaşlarımızla el birliği içinde mutlu ve huzurlu bir Keçiören için çalışacağız” diye konuştu.

