  • BIST 111.918
  • Altın 303,068
  • Dolar 5,9718
  • Euro 6,6887
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 4 °C
»

Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl kesiminde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Bursa-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

İnegöl ilçesinde, kara yolunun Mezitler mevkisinde gece başlayıp aralıklarla süren yağış nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Zaman zaman ulaşımın durma noktasına geldiği yol, karayolları ekiplerinin çabalarıyla açık tutuluyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Yolu kullanan tır şoförlerinden Ercan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karayolları ekiplerine, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yoğun yağışa rağmen zorluk yaşamadıklarını belirten Demir, "Bu, bir doğa olayı; Allah'tan gelen bir şey. Çok yağdığı zaman Karayolları'nın yapabileceği bir şey yok. Biz de dinlenerek, istirahat ederek yolculuğumuza devam ediyoruz. Trafik ekipleri sürekli bizi kontrol ediyor, lastik durumu ve diğer ekipmanlara bakıyorlar." dedi.

Başka bir tır şoförü Kadri Atik de kar yağışının sürmesi halinde gece saatlerinde yolda durumun kötüleşebileceğini söyledi.

Atik, "Biraz dikkatli, biraz yavaş olsun herkes. Acele etmeye gerek yok. Can güvenliği için yavaş. Bütün lastiklerimiz kar lastiği. Diğer sürücülerin de bunları tedarik etmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süleymani'nin cenazesine damga vuran an06 Ocak 2020 Pazartesi 12:39
  • Ankara'daki sır cinayet çözüldü: 2 aylık bebeğin yanında bulunmuştu06 Ocak 2020 Pazartesi 10:29
  • Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var06 Ocak 2020 Pazartesi 10:00
  • Türkiye ve dünya gündemi 6 Ocak 202006 Ocak 2020 Pazartesi 09:33
  • Cep telefonunda taksit sayısı 3 aya iniyor06 Ocak 2020 Pazartesi 09:31
  • Elektrik Kesintisi 6 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ06 Ocak 2020 Pazartesi 09:31
  • Su Kesintisi 6 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ06 Ocak 2020 Pazartesi 09:30
  • Türkiye'den Kasım Süleymani açıklaması06 Ocak 2020 Pazartesi 09:27
  • Bülent Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa...06 Ocak 2020 Pazartesi 09:25
  • Binali Yıldırım'ın acı günü06 Ocak 2020 Pazartesi 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti