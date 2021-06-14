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Bursa Çalı Güreşleri’nden Şampiyonluk Geldi

Çankırı Belediyespor Kulübü Güreş Takımının Avrupa 3.sü güreşçisi Fatih Özgen, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 59. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nden Şampiyon olarak çıktı.
Bursa Çalı Güreşleri’nden Şampiyonluk Geldi

Çankırı Belediyespor Kulübü Güreş Takımının Avrupa 3.sü güreşçisi Fatih Özgen, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 59. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nden Şampiyon olarak çıktı. 900’ün üzerinde pehlivanın er meydanına çıktığı güreşlerde Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in güreşçisi,  performansı ile nefesleri kesti. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve ülkemizin beş büyük güreş müsabakalarından birisi olan 59. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’ne Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı adına dört güreşçisini gönderdi. 15 yaşındaki bol ödüllü güreşçisi Fatih Özgen, Tozkoparan Boy’da 60 rakibini geride bırakarak şampiyon oldu.

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Antrenör Seyfettin Karadeniz,  Fatih Özgen’in 11 Temmuz’da yapılacak Tarihi Edirne Güreşleri öncesinde Bursa Çalı Güreşleri’nde gösterdiği performans ile formda olduğunu ve kendi kategorisinde şampiyonluk yolunda olduğunu ispatladığını söyledi. Karadeniz, “Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde de şampiyonluk için yarışacağız. Bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Başkanımız İsmail Hakkı Esen’in ve Çankırı’nın adını gittiğimiz her yerde duyuracağız.” dedi. 

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