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Bursa esnafı, Bursaspor'a destek için kenetlendi

Bursaspor Kulübü, yeni bir sürece girerken yönetimin hamleleri, kent genelinde de karşılık buluyor. Camia, ‘Ayağa Kalk Bursa’ hareketine doğrudan katkılarda bulundu.
Bursa esnafı, Bursaspor'a destek için kenetlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken ‘Süper Lig’ hedefine kenetlendi.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren yönetim, yoğun çabaların ardından transfer engelini kaldırarak oyuncu takviyeleri gerçekleştirirken, diğer yandan kulübün ekonomik gücünü yeniden yükseltebilmek amacıyla ‘Ayağa Kalk Bursa’ hareketini başlattı.
Kulübe destek kampanyası ile vesilesiyle Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanır ve yönetim kurulu üyeleri sahaya inerek, kent dinamikleri ile birebir görüşmeler yaparken; önceki gün soluğu Tarihi Kapalı Çarşı’da aldı.

KAPI KAPI GEZİLDİ, CUMHURİYET ALTINLARIYLA DESTEK VERİLDİ

Bursaspor Kulübü’nün başlatmış olduğu kampanyaya destek veren Tarihi Kapalı Çarşı esnafı organize olarak, hazırlanan bir kutuya Cumhuriyet altınları bıraktı. Çarşıdaki kuyumcular, Bursaspor’a destek amacıyla böyle bir düşünce içerisine girdiklerini belirterek, ziyaret esnasında yardım kutusuna Cumhuriyet altını attı.

Seçim sürecinde katıldığı bir programda Bursaspor için gerekirse kapı kapı gezeceğini belirten Adanur ise, kampanya sürecinde kulübe mali kaynak oluşturabilmek amacıyla sözünü tutarak, çarşı esnafını tek tek ziyaret etti.

"HER BİR KUYUMCU, BURSASPOR'A BİR CUMHURİYET ALTINI VERSİN"

Ziyarette açıklamalarda bulunan Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşılar Birliği Başkanı ve Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, özlenen Bursaspor’un geri gelmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle yönetim kuruluna teşekkür etti. Altıkardeş, 3 milyonluk Bursa kentinin kampanyaya destek olması gerekliliğini vurgulayarak, “Sayın başkanlarım buraya kadar geldiler, onları buradan boş çevirmek bizim gibi Bursasporlulara yakışmaz. ‘Her bir kuyumcu, bir Cumhuriyet altınını Bursaspor’a versin’ diye yola çıkarak, bu kampanyaya 3 Cumhuriyet altını ile başlangıç yapıyoruz. Bu hassasiyeti de yalnızca Tarihi Kapalı Çarşı’daki değil, herkesten bekliyoruz. Bütün arkadaşlarımızın Bursa’nın marka değeri olan Bursaspor’u tekrar şampiyonluğa ulaştırabilmek için buraya ulaşıp, gerekirse bu kutunun 1963 tanesini doldurup katkı vermesini bekliyoruz. Bu kutu bir başlangıç, hep beraber olursak bir oluruz, güçlü oluruz” dedi.

"BURSASPOR, DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALKACAK"

Emin Adanur ise, sağladıkları katkı ve destekler için Tarihi Kapalı Çarşı esnafına teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek için bir arada olunan her saniyede çok mutlu olduklarını kaydeden Adanur, “Biz bir yola çıktık, yola çıkarken sözler vermiştik, onları yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Sözümüzü tutmuş olmanın verdiği huzurla Bursa esnafımızı gezmeye başladık. İsa bey sağ olsun bu başlangıcı sağlıyor. Bursaspor’un yanında olduğu için kendisine ve tüm esnafımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki buradaki herkes yarın da Bursaspor’a destek olacak. Bursaspor artık düştüğü yerden kalkacak. Bursa, Kapalı Çarşı’dan ayağa kalkacak” diye konuştu.

10 Ağustos’a kadar sürecek kampanya sürecinde kentin önde gelen isimlerinin yanı sıra, camia da desteklerde bulunuyor.

Adanur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada da kendi yükümlülüklerini yerine getirmelerinin ardından, insanlara bu doğru ve şeffaf bir şekilde göstermeleriyle, insanlarda da güven ortamı oluşturduklarını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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