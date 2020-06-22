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Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Bursa çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanağın etkili olacağı belirtildi. 

Yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahminine yer verilen açıklamada, "Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, sağanağın saat 19.00'a kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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