Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 5'i daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Deniz otobüslerinin 07.00-14.00 saatlerindeki 7 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.
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