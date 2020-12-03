Bursa-İstanbul kara yolunda asit yüklü tanker devrildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen asit tankerinin sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Şevket Beyunca (41) idaresindeki fosforik asit yüklü 41 LD 400 plakalı tanker, Bursa-İstanbul kara yolunun Süpürgelik mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp devrildi.

Kimyasal maddenin Kocaeli'den İzmir'e sevkiyatı sırasında yaşanan kazanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AFAD görevlileri araçta ve çevrede inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri de tankere köpük sıkarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.