Bursa, işyerindeki gizli bölümde bandrolsüz sigara ve kaçak tütün ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda gizli bölmelere gizlenmiş 5 kilogram kaçak tütün, 12 bin 560 adet doldurulmuş makaran 13 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.