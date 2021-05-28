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Bursa kent merkezinde ayı paniği

Bursa'da, kent merkezine inip çöp konteynerinde yiyecek ararken görülen ayı, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti.
Bursa kent merkezinde ayı paniği

Yıldırım ilçesi, Fidyekızık Mahallesi 6'ncı Şahin Sokak’ta dün gece vatandaşlar, bir boz ayının çöp konteynerlerini karıştırdığını gördü. Panik yaşayan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sokakta ve ormanlık alanda araştırma yapan polisler, boz ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Polisler, sokakta toplanan vatandaşları ayı saldırısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

'BÖLGEDE İLK DEFA AYI GÖRÜYORUM'

Mahallede oturan Emirhan Aydoğdu (18), ağaçların bulunduğu bölgeden çıkan ayının çöpleri karıştırdığını belirterek, “Bölgede ilk defa ayıya denk geldim. Dün de ağaçların bulunduğu bölgeden sesler geliyordu, bugün ışık tuttuğumuzda kocaman kahverengi bir ayı gördük. Bu mahallenin üst tarafı yaylalar var. Aç kaldığı için inmiş olabilir” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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