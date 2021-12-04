Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda 55,2 milyon dolarlık satış yapıldı

Bursa'da, 18. Metal İşleme Teknolojileri, 12. Sac İşleme Teknolojileri ile 18. Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarı'nda, 4 gün boyunca 55,2 milyon dolarlık satış yapıldığı bildirildi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde çarşamba günü başlayan organizasyona 63 ülkeden 32 binden fazla ziyaretçi katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği, Ticaret Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan fuar, 350 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 7 salonda, 40 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarda satış rekoru elde ettiklerini belirterek, "Aldığımız geri bildirimlere göre, fuara katılan her 4 katılımcı firmadan 3'ü, fuar sırasında sıcak satış gerçekleştirdi. Katılımcılar 4 günde 55,2 milyon dolarlık rekor satışa imza attı. Fuar sonrasında yaklaşık 24 milyon dolar değerinde sipariş daha alacaklarına kesin gözüyle bakıyorlar." ifadesini kullandı.

Fuarın oluşturduğu ticari hareketlilikle satış rekorları kırmaya devam edeceklerini aktaran Ersözlü, şunları kaydetti:

"Bu yılki BUMATECH fuarı, katılımcı ve ziyaretçilerin kendilerini tanıtması ve sıcak satış elde etmesi açısından memnuniyeti artırdı. Yüzde 80 yerli katılımın olduğu fuarımızla rekor bir satış elde ederek tüm beklentilerimizin üzerine çıkmayı başardık. Biz, 45 ülkeden iş insanı bekliyorduk. Fuarın 4. gününün sonunda 63 ülkeden 32 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdik. Başarılı bir fuara imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ziyaretçi ve katılımcıların artan memnuniyetiyle 2022'de düzenleyeceğimiz makine fuarlarına şimdiden talep almaya başladık."