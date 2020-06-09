Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu yapıldı. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve bölge öğrenci sorumlularının da olduğu 15 kadın gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik 2 ayrı soruşturmada haklarında 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU

FETÖ'nün TSK ayağına düzenlenen peş peşe operasyonların ardından bu kez İstanbul'da ikinci bir gözaltı dalgası başladı. FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şu ana kadar 86 şüpheli yakalandı.

ANKESÖR SORUŞTURMASINDA 44 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, bugün itibariyle FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütünün sivil yöneticileriyle ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ayrıca ifade de bulunan 8'i aktif görevde 37 şüpheli (1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, 10 askeri öğrenci) ile aralarında halen aktif olarak kamuda görev yapan 7 sivil yönetici (öğretmen ve doktor) olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

MAHREM YAPILANMASI İÇİN DE 114 YAKALAMA KARARI

Açıklamada, bu soruşturmanın haricinde yine FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen, 21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği vurgulandı.

86 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Her iki soruşturmada toplam 158 şüphelinin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, bu operasyonlar sonucunda şu ana kadar 86 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul’da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle bugüne kadar haklarında adli işlem yapılan toplam bin 639 şüphelinin incelendiği belirtildi.

"YÜZDE 69'U SABİT TELEFON KULLANDI"

Haklarında inceleme yapılan bu kişilerden 1.131'inin (yüzde 69) sivil yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, darbe girişiminin İstanbul ayağına yönelik soruşturmalarda haklarında adli işlem uygulanan 1.639 şüpheli içerisindeki 68 albaydan 49’unun, 35 yarbaydan 29'unun, 70 binbaşıdan 57'sinin, 222 yüzbaşı'dan 198'inin, 160 üsteğmen'den 132'sinin, 67 teğmenden 65'nin, 20 asteğmenden 6'sının, 260 astsubaydan 168'inin, 378 uzman çavuş/uzman erbaştan 155'inin ve 369 askeri öğrenciden 272'sinin örgüt mensuplarından sorumlu sivil yöneticileriyle sabit telefon hatları üzerinden irtibat kurduğu tespit edilmiştir."

"ANKESÖRDEN İRTİBAT KURAN 4 BİN 832 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada, örgüt mensuplarından sorumlu sivil şahıslar tarafından, örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu telefon hatlarının incelenerek 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar toplamda 25 farklı eş zamanlı operasyon yürütüldüğü belirtilerek, soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak tespit edilen örgüt mensubu asker şahıslarla bu kişilerden sorumlu sivil şahısların örgütsel irtibat amacıyla kullandıkları büfe, market, fatura ödeme merkezi benzeri yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlanan toplamda 4 bin 832 şüphelinin tespit edildiği vurgulandı.

"GÖZALTINA ALINAN BİN 621 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Bu kişilerden darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem yapılmayan 3 bin 152 asker hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunlardan 2 bin 755 şüpheli yakalanmış, 685 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmış, 350 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 99'u serbest bırakılmıştır. 397'si ise firari olan şüphelilerin yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan bin 621 şüpheli ise tutuklanmıştır.''

FETÖ'nün TSK ayağına sabah saatlerinde de peş peşe operasyonlar düzenlenmişti. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. İşte FETÖ'nün TSK ayağına çeşitli illerde düzenlenen operasyon şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

44 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 3’ü üsteğmen, 6’sı teğmen, 17’si astsubay olmak üzere 8’i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE 33 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'u asker ve askeri öğrenci, 4'ü de mahrem imam olmak üzere 33'ü yakalandı.

Polis ekiplerinin, diğer 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

JANDARMA AYAĞINA DA BASKIN

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik de Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem hizmetler yapılanmasıyla iltisakı bulunduğu tespit edilen geçici olarak görevden uzaklaştırılan bir albay, halen görevde olan bir binbaşı, biri ihraç edilmiş 3 teğmen ile biri emekli 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerden 5'inin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

15 İLDE MAHREM İMAMLARA OPERASYON

Konya'da da daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 15 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.