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Bursa Orduevi'nin asırlık çınarları

Bursa Orduevi bünyesinde yer alan ve yaşları 115 ile 265 arasında değişen 5 asırlık çınarın bakımları, gelecek nesillere en iyi şekilde taşınması için titizlikle yapılıyor.
Bursa Orduevi'nin asırlık çınarları

Osmanlı payitahtı Bursa'da yer alan ve yaşları 100 ile 700 arasında olan 250 tescilli çınarın 5'i Orduevi sınırlarında bulunuyor. Bunların arasında yer alan 152 yaşındaki bir çınar ise Orduevi lokantasının çatısından gökyüzüne uzanıyor.

Ayrıca Orduevi bünyesindeki kafeterya içinde kalan 2 ıhlamur ağacı da askeri yetkililerce korunup, bakımları yapılıyor.

Özellikle lokanta ile kafeteryanın ağaçlara zarar verilmeden inşa edilmesi ve bu alanların içinde bırakılması Orduevi misafirlerinin takdirini topluyor.

"TSK doğaya ve yeşile önem vermeye devam edecektir"

MEBS Kısım Komutanı Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Parlak, Orduevi'nde anıt çınarlara gözleri gibi baktıklarını söyledi.

Bu ağaçların bakımlarının Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kontrol ve onayı ile Büyükşehir Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıllık periyotlarla yapıldığını belirten Parlak, ağaçlara budama, koruyucu bakım işlemi, ağacın yara yerlerinin kapatılması, hastalıkları karşı ilaçlanması gibi işlemlerinin uygulandığını dile getirdi.

Parlak, bu aşamaların her detayının titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bakımlar sayesinde anıt çınarların gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde kalması hedeflenmektedir. TSK'nın her rütbedeki personeli, tarih, doğa ve yeşile özel önem vermektedir. Bu düşünce kapsamında 1984 yılında inşa edilen lokanta, anıt çınara zarar verilmeden etrafına yapılmıştır. Ayrıca pastane bölümü inşa edilirken de iki ıhlamur ağacı daha bu şekilde yapıların içinde yer aldı. TSK var oldukça gittiği ve bulunduğu ortamda doğaya ve yeşile önem vermeye devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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