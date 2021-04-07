Bursa polisi Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmayan vatandaşları kameradan tespit edip uyarıyor

Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor.

Bursa'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen vatandaşlar sahadaki polis ekiplerince uyarılıyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kentteki yayılımını engellemek için çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor. Ekipler, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS bünyesindeki yüzlerce kameradan cadde, sokak ve meydanları anlık olarak izliyor. Maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen vatandaşlar, haber merkezi görevlilerince sahada bulunan polis ekiplerine bildiriyor. Kısa süre içinde bu vatandaşlara ulaşan ekipler, onlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Vatandaş ve işletmecilere yönelik gerçekleştirilen uygulamaların süreceği öğrenildi.