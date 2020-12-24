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Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi törenle hizmete açıldı

BURSA Türk İslam Eserleri Müzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.
Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi törenle hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videokonferans yöntemiyle bağlandı. Müzenin açılış töreninde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ile birlikte Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış kurdelesi, katılım sağlayan protokol üyeleri tarafından kesildi.

7 MİLYON 600 BİN TL'YE MAL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında, "Yaklaşık 600 yıllık geçmişi bulunan bu müzede Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma, metal eserler, sikkeler ve giysiler yer alıyor. Restorasyonu 3 yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. 3 kıta, 7 iklimde hüküm süren, tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrimizin sembolleri arasında yer alacağına inandığım müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'daki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum" dedi.

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