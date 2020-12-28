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Bursa ve Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Bursa ve Ankara’da polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Bursa ve Ankara'da suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit ve şantajla borç tahsili, nitelikli yağma ve adam öldürme gibi birçok suça karışan suç örgütü kurulduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, yaptığı araştırmada örgüt üyelerini ve yöneticilerini tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, çarşamba günü şüphelilere ait Bursa ve Ankara’daki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, suç örgütüne üye olduğu tespit edilen S.P., M.P., T.P., İ.B., K.H., M.A., B.K., S.D., T.T., U.A., T.S., H.T., C.B., S.S. ve U.A. isimli 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 95 adet fişek ele geçirildi. 

13’Ü TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.P., M.P., T.P., İ.B., K.H., M.A., B.K., S.D., T.T., U.A., T.S., H.T. ve C.B. isimli 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.S. ve U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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