  • BIST 1.102
  • Altın 468,464
  • Dolar 7,4565
  • Euro 8,8276
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 25 °C
»

Bursa’da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi

BURSA’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kilo metamfetamin ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından mahalleli, polis ekiplerini alkışladı.
Bursa’da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.K. (27) isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, dün U.K.’nin kaldığı eve baskın düzenledi. U.K.’nin evinde ve arabasında yapılan aramada 10 kilo metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi. U.K. gözaltına alınırken, operasyon sonrası mahalleli polis ekiplerini alkışladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K.'nin savcılık sorgusunun sürdüğü bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa08 Eylül 2020 Salı 13:27
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın 'gölge baro' taktiği iddianamede08 Eylül 2020 Salı 11:14
  • Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 10 tutuklama07 Eylül 2020 Pazartesi 20:59
  • Banka nakil aracından 4 milyon 400 bin TL'yi alıp, kaçtı07 Eylül 2020 Pazartesi 17:42
  • Yetkisi değişen hakim ve savcılar için uzaktan meslek içi eğitim başladı07 Eylül 2020 Pazartesi 16:26
  • Çok sayıda kaymakam FETÖ’den açığa alındı07 Eylül 2020 Pazartesi 11:08
  • Tankerde 31 ton 446 litre kaçak akaryakıt bulundu06 Eylül 2020 Pazar 14:49
  • Husumetli aileler, sokak ortasında kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı06 Eylül 2020 Pazar 14:48
  • Tartıştığı dükkan komşusunu bacağından vurdu06 Eylül 2020 Pazar 13:16
  • Yenge, gelinin 200 bin liralık takılarını çaldı06 Eylül 2020 Pazar 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti