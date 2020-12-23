Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: Kaza anı güvenlik kamerasında

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Muhammed D. (24), ile polis ekipleri arasında yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu.