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Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: Kaza anı güvenlik kamerasında

Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti: Kaza anı güvenlik kamerasında
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Muhammed D. (24), ile polis ekipleri arasında yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ertuğrul Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde seyreden Muhammed D. yönetimindeki 34 CCP 115 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler ekipleri şüphelinin peşine düştü. İzini kaybettirmeye çalışan Muhammed D., yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sırasında Dumlupınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde aşırı hız etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce cadde üzerindeki 3 iş yerine zarar verdi ardından beton elektrik direğine çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada bir iş yerinin cam vitrini parçalanırken, otomobilin kırılan camından çıkan Muhammed D. olay yerinden kaçtı. Bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, ara sokaklarda izini kaybettiren şüpheli Muhammed D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kontrolden çıkan otomobilin çarparak zarar verdiği iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin hızla beton elektrik direğine çarpması ardından da şüphelinin otomobilden inerek kaçması görülüyor.

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