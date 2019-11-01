  • BIST 97.922
  • Altın 278,285
  • Dolar 5,7238
  • Euro 6,3849
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
» »

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Bursa- Ankara Karayolu üzerinde TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Bursa-Karayolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne giden henüz plakası öğrenilemeyen TIR'ın tankından yola mazot döküldü. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan arçlar birbirine girdi. Toplam 16 birbirine girerken, 6 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Uzun araç kuyruklarına neden olan kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Bu kez 'kurallara uygun' drift şov yaptılar
Bu kez 'kurallara uygun' drift şov yaptılar
Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
Cumhuriyet ve şehitler için 24 saat heykel gibi duracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı
Son Eklenen Videolar
Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Bursa'da 16 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Sahada ilginç anlar... Hakem özçekim(selfie) için sarı kart gösterdi
Sahada ilginç anlar... Hakem özçekim(selfie) için sarı kart gösterdi
Bu kez 'kurallara uygun' drift şov yaptılar
Bu kez 'kurallara uygun' drift şov yaptılar
Hasan Basri Balcı Hoca: Namazı Olmayanın, İmanı Tehlikededir
Hasan Basri Balcı Hoca: Namazı Olmayanın, İmanı Tehlikededir
Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
MSB'den Cumhuriyet Bayramı videosu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti