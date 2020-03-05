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Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Anne ve babasının tartışması sırasında yere düşerek hayatını kaybeden minik bebeğin ölümüne neden olan tutuklu anne Aliye Boğa müebbet, tutuksuz baba Şeref Boğa 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 2 aylık Sevilay Boğa, kusma şikayetiyle ailesi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevilay bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Bebeğin vücudunda darp izi gören doktorlar, durumu polise bildirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında anne Aliye Boğa ve baba Şeref Boğa gözaltına alındı.

Bursa Adliyesi’ne sevk edilen Aliye Boğa, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanırken Şeref Boğa, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"EŞİM BANA VURMAK İSTEDİ, BEBEĞİM KAFASINI ÇARPARAK YERE DÜŞTÜ"

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, bugün karar çıktı.

Son savunmaları sorulan sanıklardan Aliye Boğa, “Olaydan 2-3 gün önce uyku sersemi olduğum sırada kucağımda bulunan Sevilay’ın kafası, çekyatın sert kısmına vurdu. Olaydan önceki gece de eşimle tartışıyorduk. Eşim bana vurmak isterken yumruk, bebeğimin karnına geldi. Bebeğim kafasını çekyata çarparak yere düştü. Kucağıma aldıktan sonra eşim yine bana vurmak istedi. Bu sırada da bebeğim kafasını çarparak, yere yüzüstü düştü." dedi.

"KIZIM DAHA ÖNCE DE SÜREKLİ AĞLADIĞI İÇİN HASTANEYE GÖTÜRMEDİK"

Şeref Boğa ise savunmasında, kızı hastaneye kaldırılırken evde olmadığını, bebeğini hiçbir şekilde darbetmediğini savundu.

Boğa, "Olaydan önce tartıştığımız sırada eşim çocukla çekyatın üzerine düştü, ancak darbe alıp almadığını bilmiyorum. Kızım daha önce de sürekli ağladığı için hastaneye götürmedik." diye konuştu.

ANNEYE MÜEBBET, BABAYA 16 YIL 8 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu anne Aliye Boğa’yı 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz baba Şeref Boğa'ya ise 'ihmalen kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkemenin yurt dışına çıkış yasağı koyduğu Şeref Boğa, cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde cezaevine konulacak.

Öte yandan sanık annenin ablası, adliye çıkışında fenalık geçirdi.

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