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Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 

Bursa'da 2 gencin öldüğü kazadaki otomobilin son anları kamerada 
Bursa’da Ercan Arslan’ın (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, taklalar atarak fabrikanın  inşaat alanına düştü. Kazada sürücü Ercan Aslan  ile yanında bulunan kız arkadaşı Halime Toksun (19), hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi’nde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Ercan Aslan yönetimindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp fabrika inşaat alanına girdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı. İnşaat bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ercan Aslan’ın hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı olarak itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Halime Toksun ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Aslan’ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından düştüğü çukurdan çıkartılarak Adli Tıp morguna kaldırılırken; hurdaya dönen otomobil ise vinçle kaza yerinden çıkartıldı.

OTOMOBİLİN SAVRULDUĞU AN KAMERADA

İki gencin, içerisinde bulunduğu otomobilin kazadan önceki son görüntüsü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettikten sonraki anlar dikkat çekti.

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