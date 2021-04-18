Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın

Bursa'nın İznik ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, apartmandakiler de tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.