  • BIST 1.422
  • Altın 522,833
  • Dolar 8,5308
  • Euro 10,3973
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın terasında yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Barış Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında ortak kullanılan terasta henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden mahalle halkı bir yandan apartmanda oturan komşularını uyararak apartmanı tahliye ederken diğer yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin çevrede bulunan diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken vatandaşlar çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Polis ekipleri sokak üzerinde toplanan vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, apartmanın teras ve çatısında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Yakası'nda yağmur etkili oldu31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:41
  • Kayseri'de, eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:40
  • Bursa'da 5 katlı apartmanda yangın31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:39
  • Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:28
  • Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 20 yaralı31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:25
  • Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Jandarma Uzman Çavuş Keleş'in ailesine başsağlığı diledi31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:24
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak30 Mayıs 2021 Pazar 16:34
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Dijital platformlar hukuk, etik ve ahlak düzleminde sağlam bir zemine ihtiyaç duymaktadır30 Mayıs 2021 Pazar 16:34
  • Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı30 Mayıs 2021 Pazar 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti