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Bursa'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Bursa'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.
Bursa'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Kent merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu.

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Bıçakla, üzerine büyükbaş hayvan düşen veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi.
Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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