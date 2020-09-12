  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

BURSA’da, Sami Y. tartıştığı oğlu Nuri Y.’yi pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kaçan baba, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Bursa'da baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Y. ile oğlu Nuri Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Sami Y., pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Göğsünden ve baldırından vurularak yaralanan Nur Y. kanlar içinde kalırken, baba Sami Y. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nuri Y., Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Baba Sami Y. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede polis ekipleri tarafından yakalandı. Tartışma sırasında başına aldığı darbe nedeniyle yaralı olan baba, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.

Öte yandan olayın ardından baba ve oğulun yakınları arasında arbede yaşandı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP önündeki eylemde 376'ncı gün12 Eylül 2020 Cumartesi 13:15
  • Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi12 Eylül 2020 Cumartesi 13:14
  • Bursa-Ankara Karayolu'nda kaza, 2 yaralı12 Eylül 2020 Cumartesi 13:12
  • Akar ve komutanların çocuklarla samimi sohbeti12 Eylül 2020 Cumartesi 11:00
  • Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde değişiklik12 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
  • Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde değişiklik12 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
  • Bakan Koca'dan İstanbul'a kritik uyarı: Hasta sayısı iki katına çıktı12 Eylül 2020 Cumartesi 10:55
  • Türkiye ve dünya gündemi12 Eylül 2020 Cumartesi 09:48
  • 12 Eylül dünyada koronavirüs tablosu: Bir ülkede günde 97 bin vaka12 Eylül 2020 Cumartesi 09:46
  • PKK'ya büyük darbe: 10 günde 118 terörist!12 Eylül 2020 Cumartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti