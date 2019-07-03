  • BIST 99.363
  • Altın 256,525
  • Dolar 5,6240
  • Euro 6,3456
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Bursa'da cani baba dehşet saçtı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Filiz K.'yı (49), iddiaya göre bir yıl önce evden kaçan kızı ile görüşme istediği gerekçesiyle tartıştığı eşi Hamdi K. (54) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Bursa'da cani baba dehşet saçtı

Olay sabah Bursa’nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartıştı.  Tartışmanın büyümesi üzerine Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.’yı arayarak "Anneni öldürdüm, gel" dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelinin verdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.’nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Hamdi K.’nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden sıcak hava uyarısı03 Temmuz 2019 Çarşamba 18:08
  • Siirt'ten acı haber03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:06
  • İstanbul'da kaçak göçmen denetimi: 93 gözaltı03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:14
  • FETÖ okulları Türkiye'ye devredildi03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:11
  • Sarar ailesini gaspedenler iade edildi03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den rest03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
  • AB'den Hafter'e sert tepki: Hesap vermeliler03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
  • "Demirtaş'ı ziyaret etmek isterim"03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:45
  • Putin imzayı attı: Askıya alındı03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:17
  • Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı belli oldu03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti