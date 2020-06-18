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Bursa'da çöken istinat duvarı altında 1 çocuk kaldığı iddiası

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Gemlik sahilinde bulunan istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarının altında bir vatandaşın kaldığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa'da çöken istinat duvarı altında 1 çocuk kaldığı iddiası

Olay, saat 22.00 sıralarında Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Bursa’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından birçok bölgede sel tehlikesi ve su baskını yaşanırken, Kurşunlu sahilinde bulunan istinat duvarında göçük meydana geldi. Olayı gören vatandaşların göçük altında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve Gemlik Belediye ekibi sevk edildi.

OLAYI GÖREN VATANDAŞ KONUŞTU

Olayın ardından, çöken istinat duvarının üstünde 10 yaşlarında bir çocuğun olduğunu iddia eden Şaban Ulaştı (70) korku dolu anları anlattı. Duvarın çökme anında ürkütücü bir ses duyduğunu belirten Ulaştı, "Duvar bir anda çöktü 'güm' diye bir ses duydum. Çökmeden hemen önce duvarın üzerinde 10 yaşlarında bir çocuk gördüm ancak çocuğun kaçtığını göredim." dedi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

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